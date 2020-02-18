Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

18.02.2020, 17:30, Новости дня

Компания Google отказалась от программы Station, которая предполагала развертывание бесплатных точек доступа Wi-Fi в более чем 5 тысячах локаций по всему миру. Проект закроется позднее в этом году, пишет TechCrunch со ссылкой на представителей поисковика.

В рамках Google Station жителям развивающихся стран предоставлялся бесплатный и неограниченный по трафику Wi-Fi в общественных местах. Программа, начавшая работу в 2015 году, помогла подключиться к интернету миллионам пользователей, причем многие выходили в онлайн впервые, сообщил вице-президент компании Цезарь Сенгупта. Однако из-за того, что услуги мобильной связи на многих рынках подешевели, объяснил он, необходимость в Station отпала.

Например, спустя всего год после старта Station в Индии богатейший человек страны Мукеш Амбани запустил собственную телекоммуникационную сеть — Reliance Jio. Эта фирма предлагала клиентам бесплатную передачу данных в 4G-сетях в течение длительного времени, что заставило других операторов снизить свои расценки на тарифные планы.

Помимо этого, у компании возникли сложности с масштабированием проекта. Первоначальной цели — подключить к интернету 400 железнодорожных станций в Индии — программа достигла уже к 2018 году. Затем Station освоил рынки Индонезии, Мексики, Таиланда, Нигерии, Филиппин, Бразилии и Вьетнама, а всего три месяца назад запустился в Южной Африке. Однако в каждой стране, где работали станции Google, партнеры предъявляли свои технические и инфраструктурные требования, из-за чего масштабировать программу становилось все труднее, пояснил Сенгупта.

В Google также искали способы монетизации Station. Чтобы окупить проект, компания начала показывать рекламу при первом подключении к системе. Однако размер полученных доходов в Google не раскрывали.

Несмотря на отказ от Station, многие точки доступа поисковика продолжат работу. В Индии, например, их будет поддерживать государственная телекоммуникационная компания RailTel.

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