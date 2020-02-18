Названы повышающие давление продукты

18.02.2020, 17:30, Разное

Названы повышающие давление пищевые продукты. Открывают список соль и сахар, способные существенно повлиять на обмен веществ в организме и тем самым скорректировать соответствующий параметр.
Употребление сахара может привести к росту артериального давления. Сладкое приводит к набору избыточного веса, поэтому ситуация с растущим давлением только усугубляется. Это же относится к фруктозе, которая часто добавляется в полуфабрикаты, консервированную пищу, а также газированные напитки.

Соль также относится к продуктам, повышающим уровень давления. Солёная пища должна употребляться в ограниченном количестве. Важно знать продукты, способствующие удержанию веса в рамках стабильного диапазона. К полезной пище специалисты относят рыбу, злаки, чеснок, свежие овощи, миндаль, оливковое масло. Они способствуют нормализации давления.



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