На Украине запретили фильм с Зеленским

18.02.2020, 17:30, Новости дня

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило в стране пять фильмов, в том числе один с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Запрещены фильмы «Мачете» (2008, США) из-за того, что там снялся актер Стивен Сигал, «Сорванцы из Тимпельбаха» (2008, Франция), где снимался французский актер Жерар Депардье, передает «Интерфакс».

Также запрещен фильм «Восемь первых свиданий» (2012 год), в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава. Зеленский сыграл в фильме одну из главных ролей, также был продюсером и сценаристом картины.

Запрещены также фильмы «Я так не думаю» (Россия, 2017) и «Стрела» (Россия, 2017).

В сентябре 2019 года на Украине назвали число запрещенных в стране российских фильмов и книг.



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