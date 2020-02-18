Разведение войск в Золотом привело к жертвам, мы пытались предупредить – «Нацкорпус»

18.02.2020, 17:30, Новости дня

В партии «Национальный корпус» заявили, что пытались предупредить сегодняшние события в Золотом Луганской области, где 18 февраля подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой с оккупационными войсками. Об этом в Telegram-канале «Хроники Ридика» сообщил первый заместитель главы партии Родион Кудряшов.

По словам Кудряшова, сегодняшняя атака на украинские опорные пункты доказывает, что российская сторона не собирается соблюдать никаких договоренностей. Предложение президента Владимира Зеленского о совместном с представителями ОРДЛО патрулировании украинско-российской границы – абсурдное и поставит под угрозу сотни жизней, считает он.

«Давай, Володя. Готовимся к выборам на Донбассе и совместному патрулированию границ. Эти сепары, которые убивали наших на опорных пунктах сегодня, отлично справятся с этой задачей. А со стороны Украины предлагаю поставить тебя в бронежилете вместе с твоим парламентским монобольшинством», – сказал Кудряшов.

Замглавы партии отметил, что накануне разведения войск в районе Золотого «Национальный корпус» и ветераны пытались предупредить власть об опасности этого решения, но не были услышаны.

«Наши добровольцы и ветераны пытались предотвратить отвод войск, который Зеля трусливо назвал разведением. Там, где украинский главнокомандующий «быковал» на ветеранов, рассказывая, что он не лох и ему уже 42 года. Каким еще образом можно было предупредить этого «слугу народа», что поддавки с Россией закончатся именно так? Броском и гибелью наших ребят. Родным и близким погибших выражаю свои глубокие соболезнования. Простите нас. Мы пытались не допустить этой трагедии. Наверное, надо было делать что-то еще», – сказал Кудряшов.

Представители «Национального корпуса» также обратились в Telegram-канале «Останній блокпост #Ні_капітуляції» к советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо, который является одним из инициаторов создания «Национальной платформы примирения и единства» для реинтеграции Донбасса. Его партийцы призвали приехать в Золотое, где они организовали «последний блокпост» для оказания помощи гражданскому населению.

«Передаем «приветствие» всем реинтеграторам Донбасса, которые еще осенью уверяли нас, что разведение – это правильно и это стратегия защиты. Приглашаем вас проводить свои оборонные форумы именно здесь и рассказывать, почему в Золотом так жарко. Мы организуем волонтерские бригады и будем последним блокпостом защиты и гуманитарной помощи для местных жителей», – заявили представители «Нацкорпуса».

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил также в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух украинских опорных пунктов, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами». Он также считает сегодняшние события «провокацией».

В течение 2019 года удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.