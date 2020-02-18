«КАМАЗ» разработал первый образец бескабинного грузовика «Челнок»

18.02.2020, 17:30, Разное

В первой декаде февраля текущего года появилась информация о запатентованном ПАО «КАМАЗ» бескабинном грузовике. Изображение первого образца новинки с названием «Челнок» недавно появилось в официальном паблике производителя в соцсети «ВКонтакте».
Бескабинный грузовик КАМАЗ-3373 «Челнок» позиционируется как автономный аккумуляторный электромобиль с двухосным шасси и бортовой платформой. Авто имеет заднюю и переднюю светотехнику, загорающуюся согласно направлению движения и меняющуюся при смене «курса». Также в грузовике присутствует «машинное зрение», обеспечивающее новинке автономную работу. Относительно габаритов бескабинного беспилотного КАМАЗа известно следующее: в длину модель достигает 8 м, в ширину – 2,55 м, высота — 4 м, а грузоподъёмность достигает 10 тонн. Авто оснащается синхронным электрическим двигателем на постоянных магнитах, а скорость движения ограничивается до 40 км/ч электроникой.

Сергей Назаренко, занимающий пост главного конструктора НТЦ ПАО «КАМАЗ», рассказывая о новинке отметил, что это уже шестая разработанная беспилотная модель, но первая, не имеющая кабины. Подобные решения, по словам специалиста, являются «новыми реалиями», а не фантастикой. Отсутствие в модели кабины позволяет сделать «Челнок» значительно дешевле и внешне более «симметричным».



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