Новые миры Владимира Дмитриева: выставка в «Мастерской Петра Фоменко»

18.02.2020, 17:30, Новости дня

Его считали не просто театральным художником, а соавтором режиссеров: "Мастерская Петра Фоменко" приглашает на выставку работ Владимира Дмитриева. Он оформлял сцены для спектаклей Мейерхольда, Станиславского, Немировича-Данченко. Постановки, в которых участвовал Дмитриев, вошли в золотой фонд отечественного театра. Есть в экспозиции и малоизвестные работы мастера.

1920 год, в своем новом театре Мейерхольд ставит спектакль-манифест. Должно получиться авангардно и революционно. И материал необычный — пьеса "Зори" бельгийца Верхарна, — и сценография должна удивить. Работать над художественным оформлением приглашают двадцатилетнего Владимира Дмитриева.

"Это оказалось настолько удачно по времени, по форме и по месту, что это стало действительно событием номер 1 не только в московском театральном мире, но и вообще, по-моему, в союзном масштабе", — говорит внук Владимира Дмитриева Дмитрий Чуковский.

Дмитриев создавал новые миры. 20 лет на сцене МХАТа — там он работал со Станиславским, с Немировичем-Данченко. Параллельно оформлял спектакли в Большом — "Руслан и Людмила", "Кармен". Вот кадры оперы "Пиковая дама": невероятные декорации Дмитриева, в сценографии которого спектакль шел до 2000-х годов.

На выставке — неизвестная сторона Дмитриева: его живопись. Чуткие образы, эксперименты с жанрами, новое время.

"Мадонна с младенцем" Дмитриева так напоминает "Петроградскую Мадонну". И не случайно: хорошие учителя были не только в театре, но и в живописи. Он учился у Петрова-Водкина.

Впрочем, большинство картин были пропитаны любовью к театру. Полотна, словно сцена, ее герои — сюжеты.

"Так распорядилась жизнь, что у него был самый яркий талант из всех художников театра XX века. Но при этом вся его живопись — театральная: театрализованные позы, свет, тени", — говорит театральный художник Сергей Бархин.

Выставка работ Владимира Дмитриева в фойе "Мастерской Петра Фоменко" проходит до 30 апреля.

Текст:

"Вести-Москва"



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