Тело контрактника найдено в воинской части Мурманской области

18.02.2020, 17:26, Новости дня

В Мурманской области найдено тело военнослужащего-контрактника, по предварительным данным, он покончил с собой, сообщила пресс-служба Северного флота.

«17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено на квартире по месту проживания. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, добавили в СФ.

В январе 2019 года в одной из воинских частей гарнизона Екатеринбурга контрактник покончил с собой.



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