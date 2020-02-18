АвтоВАЗ начал производство кроссовера Lada XRAY Cross Instinc

18.02.2020, 17:21, Разное

В Сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ начал производство кроссовера Lada XRAY Cross Instinc. Первую концептуальную модель отечественный автопроизводитель представил на выставке в прошлом году.
За последние несколько лет новая модель автомобиля будет самой дорогостоящей, поскольку будет выпускаться с улучшенным вариантом Lada XRAY Cross, а также с вариаторной коробкой передач. На тематических форумах ходят слухи, что производство нового кроссовера началось на прошлой неделе. Однако до конца еще не налажена серийная производительность, и за сутки собирают только 3 автомобиля.

Представители пресс-службы российского автопрома пока никак не комментируют подобные слухи, хотя они могли бы либо подтвердить правдивость информации, либо опровергнуть. Эксперты считают, что сам АвтоВАЗ мог затеять такую пиар-игру, чтобы привлечь больше внимания к новой модели.



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