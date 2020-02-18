В Конституцию предложили добавить возможность лишения экс-президента неприкосновенности

18.02.2020, 17:19, Новости дня

В проект о Конституции РФ предложена поправка о том, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основном законе страны, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Он также сообщил, что в законопроект внесена поправка, по которой президент осуществляет общее руководство правительством, передает РИА «Новости».

Предложена также поправка, что премьер несет персональную ответственность перед президентом за работу правительства.

Ранее сообщалось, что Конституции также предложили дополнить пунктом, в котором будет прописано, что президент страны, помимо охраны ее суверенитета, обеспечивает гражданский мир и согласие. А председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить именно «принцип неприкосновенности» экс-президентов страны.

В четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.



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