«56 выстрелов из танка». В штабе ООС уточнили, какое оружие применяли оккупанты во время утренней атаки

18.02.2020, 17:18, Новости дня

Во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области оккупационные войска Российской Федерации активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook, опубликованном днем 18 февраля.

Штаб ООС подсчитал, сколько снарядов и какого калибра было выпущено во время нападения.

«Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм – шесть снарядов; калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82 мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка», – отмечается в сообщении.

В районе боестолкновения действовали диверсионно-разведывательные группы противника, добавили в штабе.

В заявлении украинской стороны действия захватчиков названы «циничными».

За уточненою інформацією збройні формування Російської Федерації особливо цинічно обстріляли позиції наших захисників… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 18. veebruar 2020

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе» и провокацией, на которую «сильно ответила» украинская армия.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.