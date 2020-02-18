СНБО передал на утверждение Зеленскому проект стратегии нацбезопасности и обороны

18.02.2020, 17:18, Новости дня

18 февраля на заседании под председательством президента Украины Владимира Зеленского Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека – безопасность страны». Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

СНБО предложил этот документ Зеленскому на утверждение.

«Впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность», – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, стратегия предусматривает, что высшим приоритетом и главной задачей государства является установление мира как залога развития страны, но это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий.

«Стратегия базируется на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и способностей в сфере безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям условий безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми зарубежными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)», – рассказали в пресс-службе.

Секретарь СНБО сообщил, что в документе приоритетами национальных интересов определены:

отстаивание независимости и государственного суверенитета;

восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;

общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

Данилов отметил, что стратегия – это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

«Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков», – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с положительной оценкой предложенного проекта стратегии.