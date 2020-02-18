Для студента Андрея Баршая запросили 3,5 года колонии по «московскому делу»

18.02.2020, 17:18, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийОбвинение потребовало приговорить фигуранта «московского дела» Андрея Баршая к трем с половиной годам колонии. Об этом сообщает «Медиазона».

21-летнего студента Баршая обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии на митинге в Москве 27 июля 2019 года.

Запрашивая для Баршая тюремный срок, прокурор отметила, что отягчающих или смягчающих обстоятельств нет, но просит учесть ситуацию в семье и хроническое заболевание.

Дело против Андрея Баршая 17 февраля начал рассматривать по существу Мещанский суд Москвы.

18 февраля в поддержку студента выступили представители российского научного сообщества – под открытым письмом с требованием освободить Баршая поставили подписи 150 человек, включая 30 академиков и членов-корреспондентов РАН.

 



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