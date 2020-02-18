В Ростовской области оштрафовали учителя, который обматерил ученика из-за спора с единороссом

18.02.2020, 17:18, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийУчитель Алексей Желтов из города Шахты был оштрафован после того, как нецензурно оскорбил и ударил ученика 11-го класса школы №1, сообщает «МБХ медиа».

Суд признал Желтова виновным по статье 5.61 КоАП «Оскорбление» и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

В декабре 2019 года классный руководитель Желтов обматерил ученика из-за инцидента, произошедшего на открытом уроке, на котором присутствовала депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина. Школьник Даниил, пришедший на урок о Дне Конституции со значком КПРФ на груди, начал спорить с депутатом. 

После этого Желтов на уроке о правах человека и свободе слова обозвал ученика идиотом и козлом, а также пригрозил отчислением. Свою речь педагог сопроводил нецензурной бранью. 

Аудиозапись случившегося опубликовал телеграм-канал Baza. «Ты, б..ть, идиот клинический! Этот человек (депутат Стенякина) помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал х..тень нести, – говорил учитель. – Тебя, козел, надо на учет ставить… Еще в прошлом году, когда ты покурил… Или ты, сука тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем». 

Также, по показаниям свидетелей, Желтов ударил Даниила стопкой бумаги.

После инцидента педагог был отстранен от уроков. Заводить уголовное дело полиция отказалась. 

 



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