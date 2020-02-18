Скандалы: Пропажа денег по-чебоксарски

18.02.2020, 17:17, Разное

Прокурора Чувашии Василия Пословского обвинили в умышленном укрытии фактов, связанных с аферой на 700 млн. рублей

29 января глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен президентским указом в связи с утратой доверия. Перед этим глава республики дважды оказывался в центре крупных скандалов — в частности, он советовал региональным журналистам «мочить» коллег за критику власти. А теперь, похоже, скандальная слава докатилась и до прокурора республики Василия Пословского: бывшие подчиненные обвинили его в грубости и хамстве, а также связали с выводом в офшор валюты на 700 миллионов рублей. Подробности очередного чувашского скандала «Ленте.ру» рассказал Ярослав Иващенко — бывший сотрудник прокуратуры республики и советник юстиции в отставке.

«Лента.ру»: Не так давно вы написали обращение на имя нового генпрокурора России Игоря Краснова и главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. В нем вы обвиняете прокурора Чувашии Василия Пословского в умышленном укрытии фактов, связанных с аферой на 700 миллионов рублей…

Ярослав Иващенко: Да, все верно. Эта история началась в 2015 году, когда подставные лица зарегистрировали в чувашском городе Новочебоксарске некую подставную компанию. Спустя всего неделю после регистрации этой компании открыли кредитную линию на 17 миллионов евро (почти 1,2 миллиарда рублей). После этого по двум зарубежным контрактам поставки, заключенным с компанией-нерезидентом, 10 миллионов евро (почти 700 миллионов рублей) перевели на Кипр. Эти контракты не исполнены до сих пор.

Проблемные фигуры есть во всех регионах. Но почему-то именно Чувашия попала на двух таких руководителей. Чем это объяснить — не знаю. Может, воздух у нас такой, особенный

Правоохранительные органы региона как-то отреагировали на эту историю?

Да, поначалу было возбуждено уголовное дело, но уже через неделю постановление о его возбуждении внезапно отменили. Основанием стало то, что формальный состав преступления в истории с компанией из Новочебоксарска якобы не усматривался. В том, что такие огромные деньги были выведены из страны, в прокуратуре Чувашии не увидели ничего подозрительного. Там посчитали, что это рядовая предпринимательская деятельность, скажем так. Обычный хозяйственный оборот. Перечислили миллионы за рубеж, а они не вернулись? Ну что ж, так бывает.

Вы считаете, что прокурор Пословский причастен к этому решению?

Достаточно сказать, что уголовное преследование фигурантов этого дела было прекращено. Была ли у него какая-то материальная заинтересованность, я не могу сказать. Позднее, по некоторым данным, из России вывели за рубеж почти 700 миллионов рублей.

Ваше обращение в отношении Пословского стало уже вторым за последнее время. Ранее несколько сотрудников прокуратуры обвинили главу надзорного ведомства Чувашии в грубости и хамстве и в знак протеста написали заявления об увольнении. По словам заявителей, при Пословском из прокуратуры Чувашии уволились 83 опытных сотрудника, а тем, кто остался, практически не дают права на отдых. Вы что-то знаете об этой истории?

Конкретно о ней я вряд ли смогу что-то рассказать, поскольку уже более полугода не работаю в прокуратуре Чувашской Республики. Но при Пословском в надзорном ведомстве, как мне кажется, действительно сложилась очень нездоровая атмосфера в плане отношения руководства к подчиненным.

Нельзя сказать, что Чувашия как-то продвинулась вперед или хотя бы стала нормально развиваться

Я говорю и про грубость, и про хамство, и про давление на сотрудников, которые, как мне кажется, имели место. Имеет место и неприятие руководством любого другого мнения, кроме своего. Насколько я знаю, недовольных такой политикой было очень много. Но это довольно конфиденциальный вопрос, о котором не очень распространяются даже среди своих.

А руководство Пословского этого всего не замечало?

Была большая проверка. В Чувашию приезжали из Генпрокуратуры России, проверяли все обстоятельства, связанные с увольнениями сотрудников местной прокуратуры и так далее. В итоге проверяющие нашли серьезные нарушения, причем связанные не только с кадровыми вопросами и прохождением службы: были выявлены недостатки и в текущей работе по другим направлениям.

По итогам проверки Генпрокурор Юрий Чайка привлек Пословского к дисциплинарной ответственности и объявил ему строгий выговор. Это было в конце декабря 2019 года.

Несмотря на выговор, нынешний прокурор Чувашии занимает свой пост до сих пор. Чем это объясняется? Возможно, он добился каких-то успехов в своей деятельности?

Пословский пришел в прокуратуру Чувашии в июне 2017 года. Если говорить о борьбе с преступлениями коррупционной направленности, то что при Пословском, что до него она шла примерно на одном уровне, без особых прорывов. Я не могу сказать, что в этом направлении были какие-то значимые успехи.

То же самое, к слову, можно сказать и про бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, уволенного президентом. С приходом Игнатьева в 2010 году в республике не было ни существенного ухудшения, ни улучшения — все осталось примерно на том же уровне. Если брать чисто экономические показатели, довольно много предприятий при Игнатьеве закрылись или были объявлены банкротами. Поэтому в промышленном плане нельзя сказать, что Чувашия как-то продвинулась вперед или хотя бы стала нормально развиваться.

Какие отношения связывают Игнатьева и Пословского?

Насколько мне известно, отношения между ними были хорошими — как деловые, так и дружеские. Глава республики постоянно участвовал в итоговых коллегиях и праздничных мероприятиях чувашской прокуратуры.

Когда Игнатьев призвал «мочить» журналистов, прокуратура региона как-то среагировала на это?

Никакие меры, которые Пословский был уполномочен принять как прокурор субъекта, приняты не были. Возможно, это обсуждалось где-то кулуарно, но прокуратура в итоге никак не отреагировала на это, мягко говоря, некрасивое высказывание Игнатьева.

Было ли это связано с дружескими отношениями главы региона и прокурора Пословского — сказать сложно. Мне кажется, вопрос здесь больше в моральной, а не правовой стороне дела. Прокуратура все-таки реагирует на нарушения закона, а слова Игнатьева, как мне кажется, к ним не относятся. Это скорее вопрос морали, вопрос личности человека.

Как по-вашему, почему в Чувашии скандал разгорается вокруг уже второй ключевой фигуры региона?

Мне кажется, проблемные фигуры есть во всех регионах. Но почему-то именно Чувашия попала на двух таких руководителей одновременно, причем почти в одно и то же время. Чем это объяснить — не знаю. Может, воздух у нас такой особенный.

Владимир Шарапов