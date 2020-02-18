Скандалы: Домик в Pian Di Rocca для экс-главы «Дом.рф»

18.02.2020, 17:17, Разное

Журналисты нашли итальянское поместье и виноградники бывшего руководителя госкорпорации Александра Плутника

Италия — излюбленное место отдыха российской элиты. Чиновники часто прячут здесь свои особняки у моря. Но всё тайное становится явным. Лайф нашёл незадекларированное поместье с виноградниками и оливковыми рощами, принадлежащее теперь уже бывшему главе госкорпорации «Дом.рф» Александру Плутнику. Местные уже давно ворчат, что в бассейнах итальянского курорта Роккамаре больше русских, чем воды. Эти новые русские пьют самое дорогое вино и сорят нефтедолларами, вызывая повсеместную зависть. Александра Плутника тут принимали за нефтяного магната. Только с этим бизнесом он связан не был, а возглавлял акционерное общество «Дом.рф», чей единственный акционер — государство. Но чиновником Плутник в ресторанах солнечного Роккамаре не представлялся.

От Роккамаре до фермы Agriturismo Val di Nappo всего три километра. Туда, в деревеньку Pian Di Rocca, возят туристические автобусы, чтобы показать настоящую Тоскану. Если немного отойти от фермы по тропинке на север, в конце улочки Via Val del Melo можно увидеть и поместье Плутников — оливковую рощу, виноградники и несколько зданий. Возле жилых — бассейн…

Никто до Лайфа не мог найти зарубежную недвижимость Плутника, хотя чиновник годами был под пристальным вниманием журналистов. Само поместье с виноградником площадью 11 га и стоимостью 265 миллионов рублей (€4 млн) записано на его жену — Дарью Плутник. А кто она, из какой семьи и чем занимается, никому выяснить не удалось. И ни в одной из деклараций Плутника на посту главы госкорпорации «Дом.рф» итальянское поместье не указано, хотя соответствующие графы для этого предусмотрены и для самого чиновника, и для супруги.

Формальная доля Дарьи Алексеевны в уставном капитале итальянской фермы Pian Di Rocca S.R.L. Societa Agricola («Сельскохозяйственное предприятие в Пьян-ди-Рокка») всего 9,9%, остальное у британской компании Fiduserv Limited, которая занимается трастовым обслуживанием чужого бизнеса. И реальным бенефициаром является госпожа Плутник. Схема с привлечением Fiduserv Limited позволила Плутникам обойти российские законы и не указывать в декларации милую итальянскую пастораль. Да и по местным законам владелец бизнеса в Италии имеет право получить вид на жительство, чем, возможно, и воспользовалась госпожа Плутник.

Вино доводит до греха (итальянская пословица)

Место для виноградников выбрано не случайно. Тоскана — признанный центр мирового виноделия и родина знаменитого Кьянти. Плутники немедленно приступили к масштабной модернизации приобретённой фермы, куда вложили не меньше двух сотен тысяч евро. В 2017-м закупили всё необходимое для сельскохозяйственной деятельности, облагородили виноградник и оливковую рощу. На полной ставке на агропредприятии Плутников трудятся наёмные сотрудники, которым платят примерно по пятьдесят тысяч рублей в месяц.

Глава госкорпорации «Дом.рф» наверняка знал, что действующие чиновники и государственные служащие не могут иметь незадекларированную недвижимость и бизнес за рубежом, ведь это может стать инструментом иностранного влияния. Кстати, известно, что в последние годы на посту главы госкорпорации «Дом.рф» Плутник снял с учёта и передал в коммерческое использование как минимум два бомбоубежища Москвы, чем мог снизить обороноспособность столицы.

Молодой да ранний Плутник

Александр Плутник начинал карьеру резво, но скромно. Какое-то время двигался по стопам отца, поработав в издании «Метро» и «Литературной газете». Не брезговал и подработкой в «Ашане», параллельно учась в престижной Плехановке.

В университете он и познакомился с Дарьей Платоновой — дочерью известного московского бизнесмена Алексея Платонова, одного из отцов — основателей российского Интернета. В 1992–2010 гг. Платонов возглавлял Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС), который до 2001 года являлся единственным регистратором доменных имён зоны .ru. С 2010 до 2018 г. Платонов возглавлял уже ЗАО «Технический центр Интернет», которое ежегодно получало 70 рублей с каждого домена .рф и .ru.

Плутник явно вошёл в очень обеспеченную семью, а вскоре оказался в аппарате вице-премьера Игоря Шувалова и под крылом министра строительства Михаила Меня. А в 2015 году карьера Александра Плутника взлетела до небывалых высот — в возрасте 32 лет он возглавил Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Рождение мегакорпорации

Плутник начал деятельность на высоком посту, уволив тысячу сто сотрудников. Оставшихся «триста спартанцев» требовательный управленец пересадил из пыльных кабинетов в модный опенспейс. В первый год доход молодого да раннего Александра Альбертовича на новом месте составлял всего-то 12 миллионов рублей. Но задачи стояли серьёзные — создание единого института развития жилищной сферы, по сути, главного оператора государственных жилищных программ. Для этого АИЖК объединили с Фондом содействия развитию жилищного строительства (фонд РЖС). А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк «Российский капитал».

И внезапно зарплата Плутника выросла в десять раз. В 2016 году она составила уже 101 243 687,29 рублей, а на следующий год увеличилась ещё вдвое, до 250 млн. Правда, сведения о доходах глава госкорпорации скрывал от общественности, отчитываясь только перед правительством. 33-летний Плутник стал получать как самые заслуженные топ-менеджеры страны — Сечин, Чемезов, Костин и Миллер. Например, официальная зарплата Сечина — 4,1 млн долларов в год, что приблизительно составляет те же 250 млн рублей.

Скриншот LIFE из декларации о доходах

Скриншот LIFE из декларации о доходах

Для ребрендинга АИЖК наняли агентство «Апостол» Тины Канделаки. Бренд Дом.рф обошёлся государству в 24,6 млн руб. И похожий как две капли воды бренд появился у Внешэкономбанка.

Ребрендинг должен был показать россиянам, что в стране появилась новая мощная государственная структура — главный регулятор всего жилищного рынка. Как это всё будет работать, никто толком не представлял, оставляя простор для кипучих творческих, управленческих и финансовых инициатив Александра Плутника.

Пропали десятки миллиардов

Инициативы не заставили себя ждать, но их смысл и рентабельность могли вызвать вопросы. До сих пор не до конца объяснено, куда ушли многие десятки миллиардов рублей, выделенных государством на санацию банка «Российский капитал», который после очередных гигантских финансовых вливаний превратился в «Банк «Дом.рф». Как капризный ребёнок, банк требовал всё больших и больших государственных вливаний. У любого другого ЦБ давно бы отобрал лицензию. Но жилищное строительство — стратегическая отрасль, и государство скрипя зубами продолжало спасать проблемный «Российский капитал», а «Дом.рф» Плутника получал новые бюджетные миллиарды.

АО «Дом.рф» — организация с довольно сложной и разветвлённой структурой: за управленческими ООО целые разветвления фондов, компаний, советов и комитетов. Через них вливаются и перетекают государственные деньги и активы. Ведь «Дом.рф» — формально коммерческая организация, функционирующая по всем законам рынка. При этом единственный акционер АО «Дом.рф» — государство. За девять месяцев 2019 года акционерное общество заработало 16 миллиардов рублей. Правда, государство получит лишь 50%, а из остального заплатят гонорары и премии топ-менеджменту. Но в любом случае акционер-государство вливает в АО «Дом.рф» гораздо больше.

Потому что десятки миллиардов исчезают где-то на границе государства и бизнеса — для бюджета и рынка одни и те же активы выглядят по-разному. Например, Росимущество получило «Российский капитал» по балансовой стоимости — 84,14 млрд руб., а передало банк в АО «Дом.рф» уже по рыночной оценке в 3,63 млрд руб. Аудиторы Счётной палаты прямо так и назвали потерянными при передаче банка «Российский капитал» в АО «Дом.рф» 80,5 миллиарда. Такие итоги деятельности могли бы похоронить карьеру любого топ-менеджера, но не Плутника. Он оставался на своём посту ещё год после разгромной проверки Счётной палаты.

Сказка об эскроу-счетах

В конце 2018-го полномочия АО «Дом.рф» расширили контролем достройки проблемных жилищных объектов. Чтобы обезопасить дольщиков и предотвратить новые банкротства застройщиков, «Дом.рф» анонсировал введение так называемых эскроу-счетов для всех новых договоров долевого участия (ДДУ). Это стало одним из главных проектов Плутника на посту главы госкорпорации. Эскроу — это специальный банковский счёт, с которого девелоперы не могут снять деньги до передачи квартир покупателям. Сама же стройка ведётся на банковские кредиты.

Так закон о долевом строительстве должен гарантировать, что дольщик не потеряет свои деньги. И по плану правительства эскроу-счета через несколько лет должны стать единственным способом финансового взаимодействия дольщика и застройщика. На счета эскроу перешло уже 30% жилищных проектов. 70% ещё достраиваются по старым правилам, но окончательный переход на эскроу должен завершиться в течение двух лет.

Несмотря на бодрые отчёты регулятора, рынок воспринимает нововведение с большим скепсисом. Ведь дольщики вкладывались в квартиру с котлована только ради того, чтобы сэкономить на стоимости. А введение эскроу-счетов вместе с гарантиями существенно повышает стоимость новостройки, приблизив её к цене вторичного жилья. Застройщикам это невыгодно, покупателям дорого, и рынок новостроек может просто-напросто «схлопнуться».

Обманутые дольщики обещанного три года ждут

Но Александра Плутника не пугало «схлопывание» рынка. Ведь любая беда в этой отрасли приносит регулятору новые полномочия и бюджетные вливания. По сути, именно «Дом.рф» запустил фатальный процесс банкротства известного подмосковного застройщика Urban Group.

Причиной отказа Росреестра регистрировать новые ДДУ Urban Group стало отсутствие сведений об уплате компанией взносов в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, куда застройщики отчисляют 1,2% от стоимости каждого ДДУ. А возглавлял этот фонд… тоже Александр Плутник! Отказ регистрировать новые ДДУ вызвал панику и обрушил вполне надёжную с виду компанию Urban Group. Если бы в тот момент Плутник нашёл другое решение, дольщики Urban Group могли бы остаться при своих квартирах, а не митинговали бы годами на площадях. Государству не пришлось бы нести огромные репутационные и финансовые потери. Но Urban Group обанкротилась, люди лишились своих квадратных метров, а «Дом.рф» Плутника получил новые бюджетные средства.

С момента банкротства прошло уже три года, но многие дольщики Urban Group до сих пор не могут получить ключи от квартир. И это при миллиардах бюджетной поддержки.

Самая обаятельная и привлекательная пресс-секретарь

Но далеко не ко всем застройщикам Александр Плутник относился как к Urban Group. Есть и удачный пример сотрудничества с застройщиком элитного столичного жилья корпорацией «Баркли», принадлежащей одному из богатейших россиян — московскому бизнесмену Леониду Казинцу. Этот игрок строительного рынка начинал ещё в 90-х, к примеру, он один из первых застраивал московскую Остоженку. Нижняя граница цены за квартиры «Баркли» находится на планке в пятьдесят миллионов рублей. И ничего, что АИЖК («Дом.рф») изначально задумывалось как социальный проект, помогающий в доступности жилья и снижении процентов по ипотеке. Богатым тоже нужно помогать. Сотрудничество госкорпорации с миллиардером-застройщиком настолько плотное, что молодая жена Леонида Казинца, Юлия Казинец (Хасия) даже работает пресс-секретарём АО «Дом.рф».

АО «банк Дом.рф», где в ранге вице-президента трудится Юлия Казинец, выдавало для клиентов компании «Баркли» ипотеку, тем самым гарантируя ей финансовую стабильность. Если даже клиент не сможет заплатить банку, Леонид Казинец всё равно получит своё. А тем временем его жена — пресс-секретарь АО «Дом.рф» — разработала собственный уникальный стиль работы со СМИ. Например, журналистка Татьяна Чубасова на официальный запрос в АИЖК получила уведомление, что её письмо удалили, даже не читая. Пресс-секретаря госкорпорации не смутил скандал в соцсетях, её последним доводом стала публикация самодельного демотиватора.

Новые горизонты

Возможно, все вышеупомянутые факты и подорвали доверие к главе АО «Дом.рф». И после отставки правительства Медведева одного из опытных министров, Виталия Мутко, направили управлять именно этой госкорпорацией. Александр Плутник, впрочем, остаётся в АО «Дом.рф» как член наблюдательного совета, и ему пророчат новое назначение в федеральную корпорацию по развитию малого и среднего бизнеса — МСП. Но пока ещё назначения не последовало.

Александру Плутнику, возможно, и некуда торопиться. Скоро в Тоскане созреет новый урожай винограда. Чтобы добиться хорошего сорта вина, за лозой надо ухаживать годы. А за несколько лет на высоком государственном посту молодой чиновник так и не успел разрешить проблемы обманутых дольщиков, процент ипотеки для россиян особо не снизил, стоимость жилья, скорее всего, немного поднял, но зато свил уютное семейное гнёздышко на итальянском курорте, основав на благословенных землях Тосканы собственный винодельческий бизнес.

Станислав Сенькин