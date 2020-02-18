Суд вынес приговор бывшему вице-премьеру Чувашии

18.02.2020, 17:12, Новости дня

Ленинский районный суд Чебоксар приговорил экс-заместителя председателя кабинета министров Чувашии Владимира Аврелькина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, к 4,5 годам колонии общего режима.

По данным следствия, бывший вице-премьер Чувашии совершил хищение из бюджета республики. Он незаконно предоставил двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства.

Аврелькин необоснованно предоставил имущественную выгоду двум организациям. Ущерб от действий бывшего вице-премьера составил 23,8 млн рублей. Ущерб был возмещен в ходе предварительного следствия. Гособвинение запрашивало для Аврелькина 6,5 лет колонии.

«Аврелькину назначено лишение свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Также ему запрещено три года занимать определенные должности», – сообщили в суде РИА «Новости».

Аврелькина арестовали в декабре 2018 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.