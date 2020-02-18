Суд вынес приговор бывшему вице-премьеру Чувашии

18.02.2020, 17:12, Новости дня

Ленинский районный суд Чебоксар приговорил экс-заместителя председателя кабинета министров Чувашии Владимира Аврелькина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, к 4,5 годам колонии общего режима.

По данным следствия, бывший вице-премьер Чувашии совершил хищение из бюджета республики. Он незаконно предоставил двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства.

Аврелькин необоснованно предоставил имущественную выгоду двум организациям. Ущерб от действий бывшего вице-премьера составил 23,8 млн рублей. Ущерб был возмещен в ходе предварительного следствия. Гособвинение запрашивало для Аврелькина 6,5 лет колонии.

«Аврелькину назначено лишение свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Также ему запрещено три года занимать определенные должности», – сообщили в суде РИА «Новости».

Аврелькина арестовали в декабре 2018 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Airbus 321 едва не снесло ветром при посадке во время шторма «Киара». Видео

09.02 / Смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

09.01 / Автоновости: Для автомобилистов установят новый большой штраф до 5 500 рублей

13.01 / В Сети показали внешность флагманского смартфона Meizu 17

16.12 / Директор ФБК задержан в Москве

02.02 / В Новосибирске задержан организатор вечеринки, на которой погибла девушка

13.12 / Samsung собщила о продаже миллиона смартфонов Galaxy Fold

02.02 / Соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией готово на 95% – посол

06.01 / Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск

20.12 / Психолог предложила ужесточить проверки владельцев оружия после стрельбы на Лубянке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика