Готовившие теракт в Керчи подростки рассказали, как мучали котов

18.02.2020, 17:12, Новости дня

ФСБ опубликовала видеозапись задержания подростков, которые готовили теракты в Крыму.

В ролике один из подростков признался, что хотел взорвать школу №15 в Керчи. Также на видео демонстрируются самодельные взрывные устройства, которые школьники планировали взорвать.

Видеозапись опубликована в паблике Mash во «ВКонтакте».

«Котов убивали. И одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали», – сказал один из подозреваемых возле заброшенного строения, где подростки проводили испытания.

Также один из подростков признался, что они проводили стрельбы в этом здании.

Напомним, во вторник в Крыму задержали двоих подростков, готовивших теракт в образовательных учреждениях. В ФСБ уточнили, что несовершеннолетние купили компоненты СВУ в интернете.



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