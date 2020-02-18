Орешкин: у Банка России сохраняется пространство для смягчения денежно-кредитной политики

18.02.2020, 17:06, Новости дня

У Банка РФ сохраняется пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) после шестого подряд снижения ключевой ставки, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

ЦБ 7 февраля снизил ставку на 0,25% до 6%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в марте ЦБ может рассмотреть возможность дальнейшего снижения ставки.

"Сейчас очень хорошее время для расширения активности в России. РФ находится в нижней точке темпов роста спроса в экономике", — отметил Орешкин, сообщает "Интерфакс".

По словам Орешкина, в РФ сложилась очень низкая инфляция, которая приближается к 2%. Годовая инфляция в РФ оказалась в январе ниже, чем в США, — 2,4% против 2,5% соответственно. "Это, во-первых, говорит, что ЦБ добивается успехов с точки зрения инфляционного таргетирования. Но также говорит о том, что до цели в 4% уже сформировался определенный гэп", — пояснил Орешкин.

Все это означает, что ЦБ имеет пространство для стимулирующей политики, и спрос в ближайшие кварталы начнет расти и поддерживать экономический рост, заключил Орешкин.