Microsoft выпустила универсальный «офис» для Android

18.02.2020, 17:06, Новости дня

Компания Microsoft завершила тестирование универсального Android-приложения, объединяющего Word, Excel и PowerPoint. Новая программа типа «три в одном» уже доступна для скачивания из Google Play.

Пользователи могут полноценно редактировать офисные документы, таблицы и презентации, конвертировать их в PDF (с возможностью добавления подписи пальцем), прикреплять изображения из галереи смартфона, а также синхронизировать заметки с компьютером на Windows 10. Переключаться между отдельными программами для этого не нужно, что экономит время.

Помимо этого, доступны для просмотра файлы, хранящиеся в OneDrive и других облачных сервисах, функция сканирования и распознавания Office Lens, а также встроенный считыватель QR-кодов.

Microsoft тестировала единый «офис» с начала 2019 года, и при этом финальная версия до сих пор недоработана, отмечает Android Police. Прежде всего, новое Android-приложение не оптимизировано для планшетов и хромбуков. Его также нельзя использовать в ландшафтном режиме.

На вопросы журналистов в Microsoft ответили, что им «нечего сообщить к этому времени». Будут ли закрыты самостоятельные приложения для Word, Excel и PowerPoint, также не уточняется.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Der Spiegel — Германия свернула многомиллионный проект собственного дрона-разведчика

14.02 / В Иране заявили, что готовы нанести удар по США и Израилю в случае «малейшей ошибки»

20.01 / «Глазами своего будущего мужа». Невеста героя шоу «Холостяк 9» Квиткова показала тело в купальнике

11.12 / Синоптик: Со следующей недели в Украине потеплеет

30.01 / МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай

07.02 / Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

24.01 / Население Украины сократилось до 37 млн человек, за 10 лет страну покинули 10% граждан

14.02 / В Москве идут пикеты в поддержку осужденных по делу «Сети»

30.12 / Hill — провал «рашагейта» — главная история уходящего года

10.12 / В Якутии снова задержали шамана Габышева: он второй раз шел на Москву «изгонять Путина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика