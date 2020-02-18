Регионы берут на вооружение тульский опыт капремонта домов

18.02.2020, 17:06, Новости дня

Уникальный опыт Тульской области по капремонту домов берут на вооружение в других субъектах. В частности, фасады домов украшают граффити. Этот опыт был оценён и на федеральном уровне.

В текущем году в области капитально отремонтируют 778 домов. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона, сообщают "Вести Тула". Особо отмечалась сознательность туляков — собираемость взносов за капремонт в регионе значительно выше, чем в целом по стране. Генеральный директор Фонда капремонта Тульской области Кира Игнатчик подчеркнула, что изменение категорий домов, подлежащих ремонту, повлекло за собой пересмотр имеющихся проектных решений в фонде. В основном это вызвано изменением конструктивных особенностей прокладки инженерных сетей.

Напомним, программа капремонта в Тульской области работает с 2016 года. За это время ремонтные работы провели на более чем 4 тысячах объектах.

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ГТРК "Тула"



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