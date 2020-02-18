Подростки готовили теракты в учебных заведениях Керчи

18.02.2020, 17:06, Новости дня

Двое подростков 15 и 16 лет готовили теракты в двух керченских школах. Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетних террористов и изъяли при обысках у них дома самодельные бомбы с поражающими элементами. Компоненты для изготовления взрывчатки для бомб подростки покупали через интернет. В интернете подростки также раздобыли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройства, а также схемы зданий, на которые планировали нападения. Керченских подростков по интернету консультировали их сверстники из Курганской области.

Более того, керченские тинейджеры провели испытания самодельных взрывных устройств на домашних животных, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России.

Подростки считают себя последователями 18-летнего Владислава Рослякова. 17 октября 2018 года Росляков взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, а затем стал расстреливать его учащихся из помпового ружья. От действий Рослякова погибли 20 человек, 21 жертвой стал он сам, еще 67 человек были ранены. Теракт в керченском колледже стал самым крупным массовым убийством в учебных учреждениях всей Европы. Уголовное дело было возбуждено по статье о теракте, но затем следователи переквалифицировали его на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

С 2018 года ФСБ предотвратила в РФ свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.



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