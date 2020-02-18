Следователи проверяют информацию о 95-летнем ветеране, живущем в доме без удобств

18.02.2020, 17:06, Новости дня

В Ростовской области следователи проверяют информацию о 95-летнем ветеране Великой Отечественной войны, который живет в доме без удобств. Ранее СМИ сообщали о том, что специальная комиссия признала дом фронтовика пригодным для проживания, поэтому областная администрация отказалась предоставлять ему новое жилье.

"С целью проверки размещенной в СМИ информации следственным отделом по городу Красный Сулин организовано проведение доследственной проверки", – сообщили в региональном управлении СК РФ.

В администрации Красносулинского района объяснили, почему не могут поставить ветерана в очередь на получение жилья.

"Была создана межведомственная комиссия, в которую входят администрация, Госпожнадзор, Роспотребнадзор, жилищная инспекция, разные структуры, – сообщил РИА Новости представитель районных властей. – В декабре комиссия вынесла решение, что дом не является аварийным".

Собеседник агентства добавил, что ранее ветеран оформил дарственную на дом в пользу дочери, и из-за этого его тоже нельзя поставить на учет по улучшению жилищных условий. Также, по его словам, администрация предлагала отремонтировать дом ветерана, но его родные отказались: они считают, что ремонт не сделает помещение пригодным для жизни.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что родственники ветерана, живущего в доме без отопления, воды и газа, обратились в суд. Они потребовали признать дом аварийным.

В конце января сообщалось об аналогичном случае в Пермском крае. Там 94-летний ветеран ВОВ добивался улучшения жилищных условий в течение десяти лет. Местное управление следственного комитета также начало проверку по данному факту.