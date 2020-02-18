«Я бы зарабатывала совсем другие деньги»: Елена Ханга отреагировала на обвинение Борисовой в колдовстве

18.02.2020, 17:04, Разное

Телеведущая Елена Ханга отреагировала на обвинение своей коллеги Даны Борисовой в колдовстве. Она отметила, что если бы у нее были какие-то сверхспособности, то она явно зарабатывала совсем другие деньги.

Борисова и Ханга были ведущими программы «Принцип домино» на телеканале НТВ. Недавно в эфире «Русского радио» Дана Борисова назвала Елену Хангу колдуньей, которая работает с помощью куклы Вуду. Кроме этого, телеведущая уверена, что именно из-за колдовских способностей партнерши по съемочной площадке она оказалась в центре реабилитации для алко- и наркозависимых.

Ханга не понимает, зачем Борисова подняла такую тему, ведь совсем недавно на передаче Малахова она обнималась, фотографировалась, а потом еще публиковала снимки в социальных сетях. Она отметила, что если бы и обладала сверхспособностями, то не работала бы на телевидении, а зарабатывала хорошие деньги. Ведущая предполагает, что Борисова решила таким образом словить хайп, вот и придумывает различные истории, которым не стоит верить.