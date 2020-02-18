Звезду «Альфа-дог» Паркхерст покусали собственные собаки

18.02.2020, 16:54, Новости дня
52-летнюю американскую актрису Хезер Элизабет Паркхерст искусали ее собственные собаки породы питбультерьер. Об этом сообщает TMZ.
Два пса, семимесячный Бейби и восьмимесячный Будда, набросились друг на друга, а когда Паркхерст попыталась их разнять, напали на нее. Инцидент произошел 14 февраля.
Актрису госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе с раздроблением кости, порванными связками и глубокими ранами на руке. Паркхерст предстоит около года восстанавливаться после полученных травм. От собак она отказываться не стала.
52-летняя Хезер Элизабет Паркхерст известна по фильмам «Альфа Дог», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», сериалам «Лига», «Район Мелроуз», «Голова Германа», «Женаты и с детьми».
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