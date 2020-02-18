«Как модный дизайнер могла такое допустить?» Поклонницы раскритиковали белые носки Дэвида Бекхэма

18.02.2020, 16:54, Новости дня

46-летняя британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram фото супруга Дэвида Бекхэма в окружении его мамы и тещи. 

«За кулисами шоу», – подписала семейное фото Виктория Бекхэм, у которой в рамках лондонской недели моды 16 февраля состоялся показ новой коллекции одежды сезона «Осень 2020» .

Фото стало поводом для критики со стороны хейтеров – подписчицам британского дизайнера не понравился белый цвет носков ее супруга, которые он надел под темно-серый костюм и классические туфли черного цвета. 

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@davidbeckham and the two mums backstage at #VBAW20 * So many kisses x

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Feb 16, 2020 at 2:45pm PST

«О, господи! Белые носки», – последовали комментарии к фото. 

«Дэвид, сними белые носки», – требовали подписчицы. 

«Как модный дизайнер мог такое допустить?» – возмущались хейтеры. 

«Почему он в носках Тима Хенмана (британский теннисист – «ГОРДОН»)? – интересовались комментаторы. 

Виктория Бекхем комменатриии хейтеров оставила без внимания. 

 

“We’re still educating ourselves. We are trying to do as much as we can.”

The fashion industry recognizes it has a responsibility to be sustainable, fashion designer Victoria Beckham says. pic.twitter.com/qwEJjo2bNs

— CNBC International (@CNBCi) February 17, 2020

После завершения показа модельер в интервью телеканалу CNB призналась, что очень расстраивается из-за критики со стороны пользователей социальных сетей в адрес ее детей и мужа. 

Виктория Бекхэм (девичья фамилия Адамс) родилась в 1974 году в Великобритании. В 90-е годы Виктория прославилась на весь мир, выступая в составе группы Spice Girls – поклонники называли певицу Posh Spice. 

В 1999 году певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. В 2004 году Виктория объявила о завершении карьеры певицы, а в 2007 презентовала первую коллекцию платьев под брендом Victoria Beckham Collection. 

Бренд Виктории Бекхэм по итогам 2018 года принес дизайнеру прибыль в размере $47 млн долларов. 

Супруги Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают троих сыновей: 21-летнего Бруклина, 18-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летнюю дочь Харпер. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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