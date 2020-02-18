МЭР разработает план по нейтрализации влияния коронавируса на экономику

18.02.2020, 16:51, Новости дня

Минэкономразвития разрабатывает план мероприятий по нейтрализации вероятных последствий распространения коронавируса на российскую экономику, сообщил замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов.

«Сейчас мы сильно не чувствуем этого (последствий для экономики), но потенциально, если ситуация будет усугубляться, мы можем почувствовать их достаточно сильно. Здесь важно к этому подготовиться. И мы со своей стороны эти риски понимаем и сейчас разрабатываем план мероприятий по нейтрализации, чтобы ущерб был минимальный», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе министры финансов стран ЕС призвали страны «Большой двадцатки» (G20) быть готовыми к снижению темпов роста мировой экономики из-за коронавируса. До этого Еврокомиссия также оценила влияние коронавируса на мировую экономику.

Между тем, в ЦБ считают, что рост экономики РФ в первом полугодии 2020 года сохранит набранные в конце 2019 года темпы роста при условии спада эпидемии коронавируса.



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