Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Сотникову госпитализировали в Москве

18.02.2020, 16:51, Новости дня

Чемпионка Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в московскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова, спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии.

В больнице не уточнили диагноз спортсменки, и не сказали, в каком она состоянии, передает РИА «Новости».

Тренер фигуристки Елена Буянова сообщила ТАСС, что девушке провели плановую операцию.

«Ничего экстренного. Все в порядке», – сказала Буянова.

Сотникова завоевала золотую медаль в Сочи, она также является двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

В сентябре 2019 года семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был тайно госпитализирован в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы из-за проблем с сердцем.



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