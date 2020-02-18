Врач назвал опасность привычки хрустеть пальцами

18.02.2020, 16:47, Разное

Эксперт Константин Терновой, травмотолог и остеопат, рассказал, почему опасно для организма хрустеть пальцами. По его словам, такая привычка может разболтать их и спровоцировать преждевременные заболевания.

Эксперт отметил, что частое желание прохрустеть суставы может быть вызвана неврозом, а в дальнейшем грозит преждевременным появлением артроза. Недуг может настигнуть человека к 50 годам вместо 70, отметил специалист, потому что частое воздействие на суставы приводит к их так называемому разбалтыванию.

Медик отметил, что если к опасной привычке приводит напряжение мышц, то есть физиологическая причина, то в таком случае поможет профессиональный массаж.