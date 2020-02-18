«Ох уж эти детки»: Глюкоза спокойно отреагировала на короткую стрижку дочери

18.02.2020, 16:47, Разное

Глюкоза спокойно отреагировала на желание дочери сменить имидж. 12-летняя девочка променяла привычное каре на короткую стрижку.

Старшая дочь певицы последовала примеру сына Децла, который состриг дреды, отдав предпочтение короткой стрижке, и решила сменить имидж. Девочка предпочла вместо светло-русых локонов короткую стрижку. Звездная родительница не стала мешать дочке-подростку в желании сменить прическу.

Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых старшая дочь позирует уже с короткими волосами. Певица прокомментировала: «Ох уж эти детки!». Под снимком поклонники оставили немало комплиментов юной красавице, называя ее стильной, индивидуальной, смелой, свободной, счастливой. Наследница Глюкозы учится в школе. Со слов матери ее дети неизбалованные, знают цену дорогим вещам, благодарны за все, что имеют.