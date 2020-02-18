Роскомнадзор пообещал ответить на действия Ofcom против «НТВ-Мир Балтия»

18.02.2020, 16:44, Новости дня

В отношении британского регулятора Ofcom, который оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия», будут приняты зеркальные меры, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу «НТВ-Мир Балтия», держатель лицензии которого был накануне оштрафован на 20 тыс. фунтов стерлингов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что сейчас прорабатываются конкретные меры в рамках действующего законодательства. О них Роскомнадзор сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал владельца лицензии «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Стало известно о драке пилотов на борту рейса Париж – Москва

29.01 / Назван мотив убийства академика РАН

17.01 / В Шереметьево заработали курилки

03.02 / Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander

10.02 / Василевский назван третьей звездой минувшей недели НХЛ

14.01 / Минск перечислил альтернативных поставщиков нефти взамен российской

24.01 / В МЧС РФ отреагировали на поступок главы Чувашии

04.12 / Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

16.01 / Разведчик Ботян рассказал о попытках поляков уничтожить его группу

19.12 / Американский флот собрался увеличить число беспилотников для противостояния России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика