В Украине конкурс на должности в Верховном суде признали неконституционным

18.02.2020, 16:42, Новости дня

Конституционный суд Украины признал неконституционным прекращение работы Верховного суда Украины и предоставления права судьям ВСУ участвовать в конкурсе в новосозданный Верховный суд. Об этом пишет «Укрінформ», ссылаясь на источники в суде.

Как отмечает «Укрінформ» был признан неконституционным пункт 7 Переходных и заключительных положений закона «О судоустройстве и статусе судей» в части «Верховного суда Украины» (о том, что ВСУ прекращает свою работу), а также пункт 14 в части «судей Верховного суда Украины» (судьи ВСУ имеют право участвовать в конкурсе на должности судей ВС).

«Судьи Конституционного суда признали неконституционным конкурс для судей Верховного суда Украины», – сказал собеседник агентства.

КСУ также признал неконституционными пункт 25 Переходных положений закона, в котором говорится, что право на ежемесячное пожизненное содержания имеет судья, который подтвердил соответствие занимаемой должности или назначен на должность судьи по результатам конкурса.

В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды, была создана кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданину Украины. Предусмотрено постепенное повышение оклада судей.

Первый конкурс в новый Верховный Суд начался в ноябре 2016-го и завершился в июле 2017 года. Участники конкурса прошли профессиональные и психологические тесты, проверки Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Общественного совета добросовестности. 29 сентября 2017 года Высший совет правосудия рекомендовал пятому президенту Украины Петру Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда. Судьи приняли присягу 11 ноября 2017 года.