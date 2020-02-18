Технологии: Универсальная вакцина, Барби с протезом и сахар для ума. Последние новости медицины

18.02.2020, 16:41, Разное

Лекарство, созданное искусственным интеллектом, впервые испытают на людях, в бразильском озере нашли новый вирус с неизвестным генетическим кодом, американские ученые заявляют, что они на пути создания универсальной вакцины. Последние новости медицины в дайджесте Настоящего Времени.

Искусственный интеллект создал лекарство

Разработка лекарств – процесс дорогостоящий. В среднем разработка нового препарата обходится в $1-2 млрд и занимает до пяти лет. Английские ученые предположили, что многие аналитические процессы, связанные с разработкой лекарственного препарата, можно сделать более эффективными, используя искусственный интеллект. Это потенциально может сократить годы работы и сотни миллионов инвестиций.

Исследователи из Оксфордской биотехнологической компании Exscientia утверждают, что они разработали первое лекарство, используя программы искусственного интеллекта, и данный препарат готов к клиническим испытаниям на людях.

Разработка препарата, известного как DSP-1181 и предназначенного для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (психическое заболевание, которое характеризуется наличием навязчивых идей, побуждений, действий), заняла менее года. Разработчики использовали набор алгоритмов для определения наилучшей химической формулы. Они сгенерировали десятки миллионов потенциальных молекул и изучили более удачные варианты из 350 полученных соединений, прежде чем приняли решение о том, какие из них можно синтезировать и тестировать.

Клинические испытания на людях должны начаться уже в марте этого года в Японии на базе фармацевтической компании Sumitomo Dainippon Pharma.

Новый загадочный вирус русалки Яры

Международная группа ученых в период своих исследований на территории Бразилии сделала неожиданное открытие. Они обнаружили один из самых странных вирусов, который не был похож ни на один из известных мировому сообществу. Вирусы – самые крошечные жизненные формы на нашей планете, в тоже время одни из самых опасных. Поскольку ни один из вирусов не может выжить без хозяина, некоторые ученые сомневаются, следует ли их вообще считать живыми существами.

Команда справедливо назвала этот вирус яравирусом. Согласно мифам Южной Америки, «яра» означает «сирена», «русалка» – искусительница, владычица водной стихии. По легенде, Яра похищала мужчин, бродивших вдоль реки Амазонка, топила лодки и рвала сети рыбаков. Она призывала к себе одиноких путников своим нежным голосом и забирала их под воду. Считается, что ее песня так прекрасна, что мужчины легко попадали под ее чары.

Яравирус был выделен из амебы, одноклеточного простейшего организма, которая обитала в водах местного озера Пампулья близ бразильского городка Белу-Оризонти. Хотя новый вирус не может быть сверхъестественным мистическим существом, он может оказаться столь же загадочным, как и русалка Яра. Он представляет собой частицу размером 80 нм и имеет уникальный геном. ДНК яравируса состоит из 74 генов, 90% которых никогда не были описаны ранее.

Именно генетический материал странного вируса стал полной загадкой для ученых. По мнению экспертов, яравирус представляет собой новую линию вирусов с загадочным происхождением и развитием. Ученые заверяют, что новый вирус не представляет опасности для человека и атакует только амебы.

Интеллект ребенка и сахар в грудном молоке

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего и Лос-Анджелесского детского госпиталя установили, что олигосахарид 2- фукозиллактоза (2’-FL), обнаруженный в грудном молоке, положительно влияет на развитие нервной системы ребенка.

Используя статистический (медиативный) метод, научная группа смогла оценить влияние олигосахаридов на развитие головного мозга грудничка. В исследовании принимали участие 50 кормящих матерей и их новорожденные дети. На протяжении двух лет ученые определяли концентрацию олигосахаридов в грудном молоке в возрасте 1 и 6 месяцев, частоту кормления и измеряли степень когнитивного развития детей через два года после их рождения.

Результаты исследования показали, что у матерей, количество олигосахарида 2’FL в молоке которых было более высоким, дети обладали высоким уровнем интеллектуальных способностей к двум годам. Эти наблюдения позволили команде сделать вывод, что сахара 2’FL в грудном молоке значительно улучшали процессы мозгового развития у младенцев и положительно влияли на развитие их когнитивных (познавательных) навыков.

«Для некоторых женщин грудное вскармливание является проблемой. Для тех, кто не может кормить грудью или может делать это только в краткосрочной перспективе, 2’FL потенциально может быть предложен в качестве дополнения к питанию, которое получает их ребенок, чтобы лучше поддерживать когнитивное развитие», – заявил доктор Бергер, соавтор научного исследования.

Особенная Барби

Производители куклы Барби анонсировали новую инклюзивную линию: куклу с протезом, с кожным заболеванием витилиго и без волос.

Компания Mattel начинает вносить целый ряд серьезных изменений в культовую линию кукол. Представители бренда объяснили, что с помощью новых моделей они стремятся показать не только то, что видит ребенок вокруг, но и то, кем он является.

Компания уже второй год принимает активное участие в формировании инклюзивной среды для детей с ограниченными возможностями. Кукла с золотым протезом ноги, кукла в инвалидной коляске, кукла с неоднородной пигментацией кожи (проявление болезни витилиго) и без волос. И это еще не все. Представители компании уверяют, что выпуск куклы без волос имеет важное значение. Если девочка лишилась волос по каким-либо причинам (например, в результате химиотерапии), она может увидеть свое отражение в этой кукле и преодолеть психологические барьеры. А чтобы создать куклу с кожным заболеванием витилиго, бренд Барби специально обратился за консультацией к дерматологам для более реалистичного отображения пятен на коже.

Компания ранее сотрудничала с ребенком-инвалидом над созданием кукол с протезами конечностей. Сдвиг к диапозону «инклюзивная среда» в обществе был принят положительно. А согласно статистическим данным за 2019 год, наиболее продаваемыми куклами на территории Великобритании стали Барби в инвалидных колясках.

Универсальная вакцина

Белок AGO4 семейства Argonaute может стать универсальным оружием против многих вирусов, заявляют ученые из США. По из словам, они обнаружили ключ к созданию универсальной вакцины, защищающей от целого ряда инфекционных заболеваний.

Уязвимой точкой для вирусов стал белок под названием AGO4, который, как оказалось, обладает мощным и уникальным противовирусным эффектом в клетках живых организмов.

Белок входит в семейство Argonaut, его открыли сравнительно недавно и за внешнее сходство назвали в честь моллюска-аргонавта осьминога Argonauta argo.

Белки AGO4 семейства Argonaute влияют на активность РНК и являются ключевыми игроками в путях эукариотической интерференции РНК и в формировании врожденного механизма защиты от чужеродного вторжения. Проводя ряд экспериментов над мышами, ученые обнаружили, что клетки с дефицитом белка AGO4 наиболее чувствительны к вирусам.