За подготовку терактов в Керчи задержаны двое двух подростков

18.02.2020, 16:37, Новости дня

В Крыму задержали двоих подростков, готовивших теракт в образовательных учреждениях, информирует Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях», – сообщили в ЦОС, передает РИА «Новости».

Задержанными оказались два подростка, проживающие в Керчи, 2003 и 2004 годов рождения. У подозреваемых изъяли самодельные взрывные устройства (СВУ) с поражающими элементами. При этом компоненты СВУ были куплены подростками в интернете.

«Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», – добавили в ЦОС.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.