Ксения Собчак, Константин Богомолов, Надежда Оболенцева и другие на дне рождения клуба «418»

18.02.2020, 16:32, Разное

Вчера в Клубном пространстве в Романовом Дворе состоялась вечеринка в честь 7-го дня рождения клуба «418». На мероприятии собралось множество известных гостей, в частности Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Виктория Манасир, Ксения Соловьева, Вика Газинская, Оксана Бондаренко, Евгения Линович, Резо Гигинеишвили, Ирина Прохорова, Антон Желнов, Денис Катаев, Евгения Милова, Екатерина Дарма, Яна Расковалова и другие. Почтили своим присутствием вечер и основательницы клуба — Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева.

Специальным гостем праздника стал режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Константин порадовал членов и друзей Клуба чтением стихов современных поэтов. Перед выступлением он особенно отметил заслуги Клуба в области просветительской деятельности. В числе современных поэтов, чье творчество, по мнению Константина, следующие поколения непременно оценят: Александр Анашевич, Игорь Булатовский, Дмитрий Гаричев, Ирина Шостаковская, Андрей Сен-Сеньков, Виктор Полещук, Сергей Тимофеев, Олег Юрьев, Виталий Пуханов, Юлия Гуголева и другие. Именно их портретами был оформлен лофт Клубного пространства в Романовом Дворе.

Константин Богомолов Яна Расковалова и Евгения Линович

Интеллектуальный Клуб «418» — культурный проект, основанный в 2013 году. Его члены занимаются развитием образовательных программ в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках закрытых мероприятий Клуб проводит еженедельные лекции, литературные чтения и творческие встречи с авторитетными спикерами, концерты, театральные и кинопремьеры, вернисажи и экскурсии в обеих культурных столицах. С 2018 года филиал Клуба открыт в Алма-Ате, а в начале октября 2019 года концертом Хиблы Герзмавы в Национальной галерее аналогичный Клуб открылся в Лондоне.

Седьмой сезон Клуб «418» открыл выступлением Михаила Жванецкого, а лекторами и почетными гостями организации уже стали Евгений Ямбург, Александр Шейн, Лейла Гучмазова, Вадим Гаевский, Евгений Яйленко, Демьян Кудрявцев и другие. Кроме того, Клуб оказывает финансовую и организационную поддержку различным художественным проектам, культурным инициативам и благотворительным фондам. В числе его партнеров фестиваль Context. Diana Vishneva, Медиатека Гоголь-центра, Международный фестиваль-школа «Территория», журнал «Сеанс», Фонд Анатолия Васильева, Международный фестиваль «Дни российского кино», благотвори-тельный аукцион Action! и другие. Константин Богомолов и Ксения Собчак

Павел Лунгин Светлана Бондарчук Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

Ксения Собчак, Михаил Друян и Ксения Соловьева Елена Светакова и Софья Капкова Марина Лошак и Александр Пономарев Екатерина Мцитуридзе Алексей Кудрин Кира Сакарелло и Василий Церетели Ирина Прохорова Ирина Кудрина и Надежда Оболенцева Вика Газинская Екатерина Андреева