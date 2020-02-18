Танцы в стиле тверк: Ирина Шейк зажгла на афтепати показа Burberry

18.02.2020, 16:32, Разное

Вчера вечером в Лондоне состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Burberry, представить которую на подиуме дизайнер Риккардо Тиши пригласил Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, Джоан Смоллс и других знаковых моделей современности. Вышла на подиум и муза дизайнера Ирина Шейк, которая носит его творения и в пир и в мир. Сразу после шоу в центре Olympia National звезды отправились на вечеринку. Там на смену звучащей на дефиле инструментальной музыке пришел жаркий хип-хоп, а вместе с тем — веселье до упаду. В своем Instagram Шейк опубликовала видео, на котором она зажигательно танцует в компании парней.

После афтепати с мальчиками,

— подписала видео Ирина.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)17 Фев 2020 в 4:14 PST

Ирина Шейк на показе Burberry Кендалл Дженнер на показе Burberry Джиджи Хадид Белла Хадид Кейт Бланшетт на показе Burberry Винни Харлоу Лурдес ЛеониПока Ирина Шейк с армией супермоделей активно перемещается по свету, участвуя в Неделях моды, с ее дочерью Леей в Нью-Йорке остался экс-жених Брэдли Купер. Так, в минувшие выходные Брэдли был замечен в Вест-Виллидж, Нью-Йорк. На руках он заботливо нес Лею. Они направлялись в один из местных ресторанов на бранч. На малышке был симпатичный комплект из пуховика и штанов Moncler. Перед тем, как пересечь океан, Ирина устроила для дочери небольшой праздник. Вместе они отметили День святого Валентина в одном из ресторанов Манхэттена.

Брэдли Купер с дочерью Леей в Нью-Йорке

После расставания Ирина и Брэдли смогли сохранить дружеские отношения. Они вместе воспитывают дочь и не сторонятся друг друга на светских мероприятиях. В начале февраля их заметили на афтепати BAFTA. «Они смотрели друг на друга с невероятным теплом и даже обожанием», — комментировали свидетели встречу двух бывших возлюбленных.

Несмотря на поддержку экс-возлюбленного и мамы, которая приехала помогать Шейк после рождения дочери в Нью-Йорк, в интервью британскому Vogue Ирина рассказывала, что жизнь матери-одиночки для нее затруднительна.

Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь», — рассказала модель.