Танцы в стиле тверк: Ирина Шейк зажгла на афтепати показа Burberry

18.02.2020, 16:32, Разное
Вчера вечером в Лондоне состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Burberry, представить которую на подиуме дизайнер Риккардо Тиши пригласил Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, Джоан Смоллс и других знаковых моделей современности. Вышла на подиум и муза дизайнера Ирина Шейк, которая носит его творения и в пир и в мир. Сразу после шоу в центре Olympia National звезды отправились на вечеринку. Там на смену звучащей на дефиле инструментальной музыке пришел жаркий хип-хоп, а вместе с тем — веселье до упаду. В своем Instagram Шейк опубликовала видео, на котором она зажигательно танцует в компании парней.
После афтепати с мальчиками,
— подписала видео Ирина.
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Ирина Шейк на показе BurberryКендалл Дженнер на показе BurberryДжиджи ХадидБелла ХадидКейт Бланшетт на показе BurberryВинни ХарлоуЛурдес ЛеониПока Ирина Шейк с армией супермоделей активно перемещается по свету, участвуя в Неделях моды, с ее дочерью Леей в Нью-Йорке остался экс-жених Брэдли Купер. Так, в минувшие выходные Брэдли был замечен в Вест-Виллидж, Нью-Йорк. На руках он заботливо нес Лею. Они направлялись в один из местных ресторанов на бранч. На малышке был симпатичный комплект из пуховика и штанов Moncler. Перед тем, как пересечь океан, Ирина устроила для дочери небольшой праздник. Вместе они отметили День святого Валентина в одном из ресторанов Манхэттена.
Брэдли Купер с дочерью Леей в Нью-Йорке
После расставания Ирина и Брэдли смогли сохранить дружеские отношения. Они вместе воспитывают дочь и не сторонятся друг друга на светских мероприятиях. В начале февраля их заметили на афтепати BAFTA. «Они смотрели друг на друга с невероятным теплом и даже обожанием», — комментировали свидетели встречу двух бывших возлюбленных.
Несмотря на поддержку экс-возлюбленного и мамы, которая приехала помогать Шейк после рождения дочери в Нью-Йорк, в интервью британскому Vogue Ирина рассказывала, что жизнь матери-одиночки для нее затруднительна.
Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь», — рассказала модель.
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