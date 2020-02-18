Компании Германии инвестируют в Россию 530 миллионов евро за 1,5 года

18.02.2020, 16:30, Новости дня

Компании Германии инвестируют в свои российские производства 530 миллионов евро в ближайшие полтора года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По подтвержденным уже заявлениям немецких компаний в ближайшие полтора года объем инвестиций — из опрошенных 112 компаний — составит порядка 530 миллионов евро. И это только небольшая часть тех опрошенных компаний, которая входит в периметр Восточного комитета экономики Германии", — сообщил министр журналистам (цитата ТАСС).

В РФ работают свыше 4,5 тысячи компаний из Германии. Их инвестиции в РФ за последние четыре года выросли в 1,5 раза и превысили 20 миллиардов долларов.

Восточный комитет объединяет около 200 самых разных предприятий, работающих и в России. По данным Кильского института мировой экономики за пять лет действия санкций – с 2014 года – взаимные потери из-за санкций превысили 300 миллиардов долларов, и составляли в среднем 5,6 миллиарда долларов в месяц.

Почти 40 процентов потерь приходится на страны ЕС. Среди европейских стран Германия больше всего пострадала от санкций. Торговые потери Германии от санкций достигают 770 миллионов долларов в месяц, в то время как потери США составляют всего 70 миллионов долларов в месяц.



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