«Кольцо с бриллиантом в десять карат»: Погребняк рассказала об уникальном подарке от мужа

18.02.2020, 16:30, Разное

Тема подарков остается актуальной всегда и не зависит от праздников и будней. Модель Мария Погребняк пояснила о первом знаке внимания от супруга футболиста Павла Погребняка, а также о самом дорогом его подарке.

Разместив в своем Instagram-аккаунте фото с с кольцом на переднем плане, Мария Погребняк вспомнила о подарках от любимого. В первом и во втором случае речь шла о драгоценностях. Конечно же, бриллиант – беспроигрышный вариант подарка. Бриллиантов много не бывает, ценность камней со временем только растет, и никакие современные разработки создания синтетических аналогов не готовы составить достойную конкуренцию натуральным сокровищам.

Очевидно, знаменитый спортсмен твердо верит цитате из популярного хита о девушках и бриллиантах, но первым его презентом, приуроченным к празднику всех влюбленных, стало именно кольцо. Тогда еще 17-летняя любимая девушка рассчитывала одновременно услышать предложение руки и сердца, но в этот раз Погребняк не решился на такой смелый шаг. Зато к свадьбе он преподнес невесте уникальное ювелирное изделие, изготовленное на заказ. Обручальное кольцо с бриллиантом весом в 10 карат буквально ошеломило возлюбленную, для неё оно стало самым дорогим подарком и в буквальном и в переносном значении этого слова.