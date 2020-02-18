«Кольцо с бриллиантом в десять карат»: Погребняк рассказала об уникальном подарке от мужа

18.02.2020, 16:30, Разное

Тема подарков остается актуальной всегда и не зависит от праздников и будней. Модель Мария Погребняк пояснила о первом знаке внимания от супруга футболиста Павла Погребняка, а также о самом дорогом его подарке.
Разместив в своем Instagram-аккаунте фото с с кольцом на переднем плане, Мария Погребняк вспомнила о подарках от любимого. В первом и во втором случае речь шла о драгоценностях. Конечно же, бриллиант – беспроигрышный вариант подарка. Бриллиантов много не бывает, ценность камней со временем только растет, и никакие современные разработки создания синтетических аналогов не готовы составить достойную конкуренцию натуральным сокровищам.

Очевидно, знаменитый спортсмен твердо верит цитате из популярного хита о девушках и бриллиантах, но первым его презентом, приуроченным к празднику всех влюбленных, стало именно кольцо. Тогда еще 17-летняя любимая девушка рассчитывала одновременно услышать предложение руки и сердца, но в этот раз Погребняк не решился на такой смелый шаг. Зато к свадьбе он преподнес невесте уникальное ювелирное изделие, изготовленное на заказ. Обручальное кольцо с бриллиантом весом в 10 карат буквально ошеломило возлюбленную, для неё оно стало самым дорогим подарком и в буквальном и в переносном значении этого слова.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / В Израиле обнаружен храм, в котором могли храниться скрижали с 10 заповедями

23.01 / Мнение: Уханьский коронавирус

19.12 / Мнение: Это не расизм, но самозащита: уроки Италии. Эдуард Лимонов

17.12 / Юзеры обнаружили у топ-менеджера Xiaomi еще не представленный Mi 10

13.12 / «Гнать в шею!» Пропагандистов Кремля не пустили в Украину

12.12 / В Уганде живет человек, который пукает такими ядовитыми газами, что убивает всех комаров вокруг себя

30.12 / Россиянки из Югры оголяют груди в защиту животных

09.02 / Мнение: во гроб хрустальный

06.01 / Отец Анджелины Джоли Джон Войт дал интервью о дочери, ее детях и Брэде Питте

03.12 / Мнение: В гостях у Дустума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика