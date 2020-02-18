Коронавирусом заразился еще один россиянин

18.02.2020, 16:30, Новости дня

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.

Заболевание диагностировано у мужа россиянки, которая 17 февраля была госпитализирована с корабля в одну из больниц префектуры Канагава.

"В настоящее время мужчина находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально", — сообщило посольство РФ в Японии на своей страничке в Twitter.

Всего на борту лайнера Diamond Princess, который с 4 февраля стоит на карантине в порту Йокогамы, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По результатам анализов коронавирус был выявлен 542 человек (при этом 254 человек он протекает без симптомов), передает РИА Новости. Срок карантина на судне заканчивается 19 февраля. Предполагается, что после этого все пассажиры смогут сойти на берег и отправиться домой.

Ранее собкор ВГТРК в Японии Сергей Мингажев в эфире программы "60 минут" рассказал, что российские туристы намерены вернуться на родину регулярными рейсами и не хотят проходить еще один карантин уже в России.



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