В Сети показали смартфон TCL с выдвижным экраном

18.02.2020, 16:30, Разное

В рамках выставки MWC 2020 китайская компания TCL планировала показать прототип нового смартфона с выдвижным экраном, однако мероприятие отменили, и анонс не состоялся. Инсайдеры в Сети всё же продемонстрировали изображение грядущей новинки.
MWC 2020 должна была пройти в Барселоне 24-27 февраля, но вспышка китайского коронавируса заставила изменить планы и отменить ежегодную выставку. По данным инсайдеров, именно в рамках этого мероприятия разработчики из Поднебесной должны были продемонстрировать инновационный смартфон. Тогда как многие мировые производители «делают ставки» на гибкие дисплеи, TCL применяет абсолютно другое решение – выдвижной экран.

Внешне гаджет от TCL выглядит, как обычный смартфон, но инженеры применили механизм, благодаря которому его можно «растянуть», превратив в аналог планшета. Таким образом специалисты, вероятно, решили избежать проблем с прочностью гибких устройств. Новая разработка имеет корпус большей толщины, и неизвестно, каким образом решится вопрос со «швом», образовывающимся при выдвижении экрана.

Leaked photos show that TCL is working on an expandable phone that turns into a tablet https://t.co/kQpxHWMpVK pic.twitter.com/X3LCtofJl5

— CNET (@CNET) February 17, 2020



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