В Ровенской области от осложнений гриппа умер мужчина

18.02.2020, 16:30, Новости дня

В Ровенской области от осложнений гриппа скончался 57-летний мужчина. Об этом 18 февраля в Facebook сообщила пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

«Мужчина 30 января заболел и обратился за медицинской помощью в Клесовскую районную больницу, а впоследствии, в связи с ухудшением состояния здоровья, 12 февраля был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сарненской центральной районной больницы с диагнозом «грипп А, не госпитальная двухсторонняя вирусная пневмония. Реанимационные мероприятия оказались неэффективными, 17 февраля мужчина скончался», – рассказали в пресс-службе.

В центре добавили, что мужчина имел хронические заболевания и не был вакцинирован против гриппа.

На Рівненщині зареєстрований летальний випадок від ускладнень грипу. Помер 57-річний житель Сарненського району. Чоловік… Posted by Рівненський обласний лабораторний центр on Teisipäev, 18. veebruar 2020

В Минздраве сообщали, что с 3-го по 9 февраля в Украине зарегистрировано восемь смертельных случаев в результате гриппа, с начала эпидемического сезона – 26.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.