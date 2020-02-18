Приговор экс-полковнику Захарченко остается в силе

18.02.2020, 16:30, Новости дня

Приговор экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрию Захарченко, которого осудили на 12,5 лет колонии, признан законным. Соответствующий вердикт вынес второй кассационный суд общей юрисдикции.

Без изменений оставлены приговор Пресненского суда Москвы, а также апелляционное постановление Московского городского суда, сообщает "Интерфакс". Кроме того, суд отказался удовлетворить кассационное представление генеральной прокуратуры на судебные решения по делу Захарченко, а также жалобы бывшего полицейского и его адвокатов.

Защита настаивала на полном оправдании экс-сотрудника правоохранительных органов. Обвинение просило направить на новое рассмотрение в суд первой станции эпизод, по которому Дмитрий Захарченко был оправдан.

Во время перерыва сегодняшнего заседания бывший полковник МВД рассказал адвокатам, что в колонии научился шить, а также планирует освоить еще несколько профессий, в том числе кочегара, подобно Виктору Цою, сообщает РИА Новости.

Бывшего полицейского осудили к тринадцати годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, а также воспрепятствование правосудию. Кроме того, Захарченко назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей, а также лишили специального звания полковника и наград.

Суд первой инстанции оправдал экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД по одному из двух вменяемых ему эпизодов, за ним признали право на реабилитацию. В результате Мосгорсуд снизил срок лишения свободы Захарченко до 12 лет и 6 месяцев.

Сейчас бывший полковник МВД отбывает наказание в мордовской колонии. Ранее сообщалось, что Захарченко подрался с другим заключенным из-за ботинок.