Крашенинников отреагировал на предложение внести запрет на аборты в Конституцию

18.02.2020, 16:30, Новости дня

Комментируя предложение закрепить в Конституции запрет на аборты, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников заявил, что на данный момент члены рабгруппы не хотят вносить изменения в преамбулу.

«Мы к преамбуле относимся очень хорошо, поэтому не хотим ее трогать на данный момент», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, обсуждение изменения преамбулы если и будет обсуждаться, то «в самом конце».

«Но на данный момент есть позиция, что не надо (вносить изменения в преамбулу). Я вот, например, не очень хочу заниматься преамбулой, потому что она все-таки не юридический характер носит», – заключил Крашенинников.

Между тем, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что против конституционного запрета абортов.

«Я лично против абортов. И искренне хочу, чтобы их было как можно меньше. Но я еще больше против законодательного или конституционного запрета. Ситуации бывают в жизни разные, и мы не вправе кого-либо судить. В нашей стране был период, когда из-за запрета абортов, резко возросло число непрофессионального прерывания беременности, что вызвало огромное число трагедий и смертей женщин», – отметила Гурцкая.

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете на аборты, в свою очередь, призвал не превращать работу над поправками в основной закон в фарс.

«Я считаю, что не надо превращать работу над поправками в конституцию в фарс», – сказал Фадеев.

Ранее также патриарх Кирилл призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге. Рабочая группа обещала, что обсудит инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога.

Газета ВЗГЛЯД писала, в каких странах Бог упоминается в Конституции.