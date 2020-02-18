«Серебряная лань». Велогонщицы среди лауреатов второй год подряд

18.02.2020, 16:30, Новости дня

В Олимпийском комитете РФ прошло награждение лауреатов премии "Серебряная лань", которая учреждена Федерацией спортивных журналистов России. В награждении приняли участие министр спорта Олег Матыцин и глава ОКР Станислав Поздняков. Приз получили велосипедистки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова.

Лучших спортсменов года по традиции определяли спортивные журналисты – люди, которые первыми узнавали о спортивных достижениях и делали их публичным достоянием. Второй год подряд ФСЖР отмечает представителей велоспорта: среди лауреатов премии по итогам прошлого 2018 года уже была Дарья Шмелева. Теперь она празднует вместе с подругой по команде.

Настя Войнова, готовящаяся в Минске к чемпионату мира по трековым велогонкам, отметила: "Всю свою жизнь мы посвятили велоспорту. То, что мы представляем на турнирах свою страну, всегда добавляло нам и гордости и ответственности. Я понимаю, что наши победы – это победы России, и все эти годы это было основным стимулом наших достижений".

"Кроме этого, я считаю, что велоспорт – один из самых прекрасных, но, увы, недооцененных видов спорта, и своими победами мы всегда стремимся повысить степень внимания к нему, — продолжила спортсменка в разговоре с корреспондентом Вестей.Ru. – Поэтому то, что журналисты, формирующие в РФ интерес к спорту, присудили премию велоспорту в нашем лице, особенно приятно".

"Я хочу поблагодарить от своего имени и от имени Даши Шмелевой всех, кто принимал участие в голосовании, всех, кто помогает нам и тренирует нас. Отдельное спасибо Федерации велосипедного спорта РФ и человеку, много сделавшему для российского велоспорта – президенту компании "АРЕТИ" и почетному президенту ФВСР Игорю Макарову. Мы приложим все силы, чтобы постоянно преумножать наши победы и помочь поднять российский велоспорт на новую высоту!" – сказала Войнова.



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