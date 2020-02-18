В Уфе мужчина убил отчима-пенсионера во время ссоры

18.02.2020, 16:30, Разное

В Уфе местный житель во время очередной ссоры убил своего отчима-пенсионера. Согласно предварительным данным, между подозреваемым и погибшим происходили постоянные конфликты.
Инцидент произошел вчера, между мужчиной и его отчимом произошел конфликт, в ходе которого 45-летний местный житель решил убить 61-летнего пенсионера из-за неприязненных с ним отношений. По данным следствия, в сентябре прошлого года подозреваемый в квартире ударил холодным оружием отчима. Мать осужденного стала очевидцем произошедшего. Свою вину житель полностью признал.

Местный житель находится под следствием, ему грозит наказание в виде 11 лет с отбыванием срока в колонии строго режима. Детали произошедшего инцидента устанавливают сотрудники полиции.



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