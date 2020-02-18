Врачи обнародовали список безвредных при диабете сладостях

18.02.2020, 16:26, Разное

Московский врач-эндокринолог Оксана Миронова назвала, чем можно заменить потребления сахара для поддержания баланса в организме человека. Для необходимого уровня глюкозы человеку необходимо съедать от 300 до 400 граммов фруктов и ягод в неделю.

Эксперт также рассказала, что углеводы можно получить из риса, гречки, овсянки, картофеля. Академик РАМН Андрей Ефимов, в свою очередь, описывает сахарный диабет как хроническое эндокринно-обменное заболевание, обусловленное абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью. Специалист рассказал изданию

ToDay News Ufa, что недуг развивается вследствие совместного воздействия разнообразных внутренних и внешних факторов. Диабет характеризуется нарушением обмена веществ с наиболее постоянным его проявлением.