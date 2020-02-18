Главы МИД и Минобороны РФ и Италии обсудили вопрос РСМД

18.02.2020, 16:26, Новости дня

Главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и итальянским главой военного ведомства Лоренцо Гуэрини обсудили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

«Мы подробно рассмотрели проблематику стратегической стабильности, в том числе в том, что касается выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы вновь подтвердили готовность России, о чем не раз говорил президент Владимир Путин, не размещать соответствующие системы в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся аналогичные ракеты американского производства», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Он добавил, что диалог в формате «2+2» прошел в конструктивном ключе. Глава российского ведомства отметил, что Москва приветствует заявление Ди Майо о том, что не следует отказываться от диалога по мораторию на РСМД.

Министр также сообщил, что РФ и Италия через несколько недель проведут специальные консультации по Ливии. «Мы едины в необходимости обеспечить мирное урегулирование конфликта в Ливии через широкий национальный диалог. Договорились продолжать поддерживать плотный диалог на ливийском направлении и провести в обозримом будущем, через несколько недель, специальные консультации на эту тему», – сказал он.

Лавров также отметил, что решения по обеспечению оружейного эмбарго против Ливии должны одобрить в СБ ООН. Глава МИД уточнил, что Италия обещала прояснить для РФ детали новой миссии по обеспечению этого эмбарго. «Какие-либо национальные или региональные механизмы для этих целей (оружейного эмбарго Ливии – прим. ВЗГЛЯД) не могут использоваться просто по желанию той или иной страны или группы стран. Итальянские коллеги заверили нас, что они это понимают», – добавил Лавров, передает РИА «Новости».

Со своей стороны глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что обсудил с итальянским коллегой вопросы безопасности, контроля над вооружениями, обстановку в Сирии и на севере Африки.

Он также подчеркнул, что в соглашение между Россией и Италией о недопущении инцидентов в воздухе и на море будут внесены коррективы, касающиеся «проведения спасательных работ на аварийных подводных лодках». «В Европе наряду с усилением напряженности отношениях РФ и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции. Для противодействия этим угрозам было полезным объединить усилия [с итальянской стороной]», – добавил Шойгу.

В свою очередь глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини отметил, что Москва и Рим договорились проводить консультации в формате «2+2» на регулярной основе.

Напомним, во вторник прошла встреча глав МИД и оборонных ведомств РФ и Италии, в ходе нее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что министерство намерено восстановить военные контакты с Италией.