Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без умысла пропаганды

18.02.2020, 16:24, Новости дня

Госдума приняла поправки, отменяющие административную ответственность за использование нацистской символики, если это не пропагандирует и не оправдывает эту идеологию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее любое использование нацистской символики наказывалось штрафом до 50 тысяч рублей или арестом до 15 суток. Теперь человек не будет нести административную ответственность, если «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

По словам одного из авторов поправок Елены Ямпольской, из закона убрали «момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, советские плакаты, фрагменты фото и кинохроники».

В ноябре прошлого года депутаты приняли закон, который разрешает демонстрацию нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды и в учебно-просветительских целях. Тогда же были внесены соответствующие поправки к закону о противодействии экстремизму.

Добавим, за последний год в России суды вынесли сотни постановлений о штрафах за демонстрацию нацисткой символики. Под административные нарушения попадали публикации кадров из художественных и документальных фильмов, ношение одежды со славянскими рунами и даже мемы.



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