Мнение: Ни пяди земли: почему в России стремятся запретить передачу территорий

18.02.2020, 16:23, Разное

Не секрет, что в трудные времена всегда находились желающие откусить от территории России свой кусочек. Что еще хуже, иногда им в этом потворствовали правители слабые и лукавые. Так, в 1991 году в Беловежской пуще «три мужика СССР развалили», и, к слову, никто на них за это не надел наручников. Есть ли вероятность в принципе исключить возможность манипуляций и спекуляций на вопросе принадлежности любой территории РФ с введением суровой уголовной ответственности в отношении лиц, принимающих решения?

Данный вопрос неожиданно для многих публично поставил известный российский актер Владимир Машков в ходе обсуждения переписывания Конституции. С его слов, он ориентируется на обеспокоенность простых людей и высказывания некоторых политологов в зарубежной прессе:

Пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется – прекрасная формулировка – «окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду.

На самом деле, Машков очень четко обозначил те территории, на которых теоретически могут возникнуть проблемы: Крым, Курилы и Калининград. Если вдуматься, то опасения не такие уж и беспочвенные. Попробуем представить, как эти регионы гипотетически могут быть нами потеряны.

Курильские острова

К большому сожалению, повод муссировать эту тему дал сам президент Путин осенью 2018 года, неожиданно для всех начав «педалировать» вопрос мирного договора с Японией. При этом шла явная увязка с Совместной декларацией 1956 года, согласно которой Токио вполне мог рассчитывать на получение острова Шикотан и группы островов Хабомаи. По счастью, народное недовольство было столь сильным, что эту тему в 2019 году до лучших времен убрали с глаз долой.

Однако времена эти могут быть не столь уж отдаленными. Так, мы некоторое время назад рассказывали, что японское издание «Санкей Симбун» успокоило своих обеспокоенных читателей, предложив взять паузу и ориентироваться в решении вопроса на постпутинский период. А это уже 2024 год, то есть, совсем скоро. Уже понятно, что Владимир Путин, скорее всего, останется у власти в качестве главы Государственного совета, а ответственность за непопулярное решение, будь оно принято, уже ляжет на кого-то другого.

Крым

Разумеется, при Путине передача полуострова обратно в состав Украины немыслима. Но ускоренный процесс переписывания Конституции свидетельствует о том, что внутри отечественных политических «элит» начались тектонические сдвиги. До 2024-го еще 4 непростых года в условиях снижения цен на нефть, проблем с газовыми проектами и нарастающего кризиса в китайской экономике. Так что, еще неизвестно, как все в итоге обернется.

Если в результате подковерной борьбы «элит» на смену Путину придет системный либерал, то вопрос с Крымом может быть рассмотрен под иным углом. В обмен на отмену санкций и улучшение отношений с Западом, отечественные либералы вполне могут передать полуостров под какой-нибудь хитрый режим совместного с Украиной управления и последующей ползучей экспансией администрации Киева обратно.

Калининград

Калининградская область – это важнейший российский анклав в Европе. Он представляет собой серьезную угрозу для НАТО, и просто так его никто не сдаст. Но нечто подобное гипотетически возможно в результате военного столкновения с Североатлантическим альянсом. НАТО регулярно проводит учения по блокаде и захвату данного анклава. Конфликт может начаться с пограничного инцидента и пойти по пути эскалации.

Да, у нас считается, что чуть что, мы сотрем в ядерную пыль «центры принятия решений». К слову, в результате ответного удара Запада мы сами станем такой же пылью. Насколько столь жесткий сценарий реалистичен в случае прихода к власти системных либералов, буквально молящихся на этот самый Запад?

Не исключено, что стороны могут «для приличия» обменяться несколькими ударами тактического ядерного оружия. К слову, США как раз поставили на боевое дежурство баллистические ракеты с ядерными боеголовками малой мощности, о чем мы рассказывали ранее. После лидеры какой-нибудь Германии или Франции уговорят отечественных либералов остановиться и не устраивать Апокалипсис. В результате переговоров либералы вполне могут пойти на демилитаризацию Калининграда «ради мира на всей Земле», а то и на передачу его под управление мирового сообщества в лице ООН, или что-нибудь в этом духе.

Разумеется, все это самые экстремальные сценарии, которые не обязательно должны осуществиться. И будем надеяться, что никогда не осуществятся. Но предложение Владимира Машкова, пожалуй, весьма уместное и своевременное.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/177050.html