Мнение: Ни пяди земли: почему в России стремятся запретить передачу территорий

18.02.2020, 16:23, Разное

Не  секрет, что в трудные времена всегда находились желающие откусить от  территории России свой кусочек. Что еще хуже, иногда им в этом  потворствовали правители слабые и лукавые. Так, в 1991 году в  Беловежской пуще «три мужика СССР развалили», и, к слову, никто на них  за это не надел наручников. Есть ли вероятность в принципе исключить  возможность манипуляций и спекуляций на вопросе принадлежности любой  территории РФ с введением суровой уголовной ответственности в отношении  лиц, принимающих решения?

Данный вопрос неожиданно для многих  публично поставил известный российский актер Владимир Машков в ходе  обсуждения переписывания Конституции. С его слов, он ориентируется на  обеспокоенность простых людей и высказывания некоторых политологов в  зарубежной прессе:

Пока Путин президент, мы ничего не сможем  сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому  человеку, откроется – прекрасная формулировка – «окно возможностей».  Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то  претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к  Калининграду.
На самом деле, Машков очень четко обозначил те  территории, на которых теоретически могут возникнуть проблемы: Крым,  Курилы и Калининград. Если вдуматься, то опасения не такие уж и  беспочвенные. Попробуем представить, как эти регионы гипотетически могут  быть нами потеряны.

Курильские острова

К большому  сожалению, повод муссировать эту тему дал сам президент Путин осенью  2018 года, неожиданно для всех начав «педалировать» вопрос мирного  договора с Японией. При этом шла явная увязка с Совместной декларацией  1956 года, согласно которой Токио вполне мог рассчитывать на получение  острова Шикотан и группы островов Хабомаи. По счастью, народное  недовольство было столь сильным, что эту тему в 2019 году до лучших  времен убрали с глаз долой.

Однако времена эти могут быть не столь уж отдаленными. Так, мы некоторое время назад рассказывали,  что японское издание «Санкей Симбун» успокоило своих обеспокоенных  читателей, предложив взять паузу и ориентироваться в решении вопроса на  постпутинский период. А это уже 2024 год, то есть, совсем скоро. Уже  понятно, что Владимир Путин, скорее всего, останется у власти в качестве  главы Государственного совета, а ответственность за непопулярное  решение, будь оно принято, уже ляжет на кого-то другого.

Крым

Разумеется,  при Путине передача полуострова обратно в состав Украины немыслима. Но  ускоренный процесс переписывания Конституции свидетельствует о том, что  внутри отечественных политических «элит» начались тектонические сдвиги.  До 2024-го еще 4 непростых года в условиях снижения цен на нефть,  проблем с газовыми проектами и нарастающего кризиса в китайской экономике. Так что, еще неизвестно, как все в итоге обернется.

Если  в результате подковерной борьбы «элит» на смену Путину придет системный  либерал, то вопрос с Крымом может быть рассмотрен под иным углом. В  обмен на отмену санкций и улучшение отношений с Западом, отечественные  либералы вполне могут передать полуостров под какой-нибудь хитрый режим  совместного с Украиной управления и последующей ползучей экспансией  администрации Киева обратно.

Калининград

Калининградская  область – это важнейший российский анклав в Европе. Он представляет  собой серьезную угрозу для НАТО, и просто так его никто не сдаст. Но  нечто подобное гипотетически возможно в результате военного столкновения  с Североатлантическим альянсом. НАТО регулярно проводит учения по  блокаде и захвату данного анклава. Конфликт может начаться с  пограничного инцидента и пойти по пути эскалации.

Да, у нас  считается, что чуть что, мы сотрем в ядерную пыль «центры принятия  решений». К слову, в результате ответного удара Запада мы сами станем  такой же пылью. Насколько столь жесткий сценарий реалистичен в случае  прихода к власти системных либералов, буквально молящихся на этот самый  Запад?

Не исключено, что стороны могут «для приличия» обменяться  несколькими ударами тактического ядерного оружия. К слову, США как раз  поставили на боевое дежурство баллистические ракеты с ядерными  боеголовками малой мощности, о чем мы рассказывали ранее.  После лидеры какой-нибудь Германии или Франции уговорят отечественных  либералов остановиться и не устраивать Апокалипсис. В результате  переговоров либералы вполне могут пойти на демилитаризацию Калининграда  «ради мира на всей Земле», а то и на передачу его под управление  мирового сообщества в лице ООН, или что-нибудь в этом духе.

Разумеется,  все это самые экстремальные сценарии, которые не обязательно должны  осуществиться. И будем надеяться, что никогда не осуществятся. Но  предложение Владимира Машкова, пожалуй, весьма уместное и своевременное.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/177050.html

Источник: Теория элит



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