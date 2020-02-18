В Самаре найденного в пакете младенца пьяный отец мог убить утюгом

18.02.2020, 16:21, Разное

Под Самарой в на одной из улиц в городе Октябрьске местные жители нашли пакет, в котором находилось тело 4-месячного ребенка. В совершении убийства подозревается местный житель, он мог убить малышку утюгом.
Инцидент, со слов подозреваемого, произошел 8 февраля. Мать девочки находилась в другой комнате и готовила ей еду, пока мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укачивал ребенка. Он прошел по комнате несколько раз, затем уронил новорожденную на пол, поднял и стал снова носить на руках. Девочка не успокаивалась, тогда подозреваемый, предположительно, ударил девочку утюгом. Жене житель не пояснил о произошедшем, скорую помощь никто не вызвал.

Утром жительница обнаружила, что ребенок умер. Отец решил избавиться от трупа, завернул его в пакет и оставил на улице. На данный момент подозреваемый и его супруга дают показания в полиции, ведется расследование.



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