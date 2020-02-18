В Уфе в квартире обнаружили труп младенца

18.02.2020, 16:21, Разное

В Уфе в Ленинском районе в одной из жилых квартир было обнаружено тело новорожденного ребенка. По предварительным данным, малышу было 1,5 месяца, видимых следов на теле выявлено не было.
Инцидент произошел 15 февраля. Родители, обнаружив, что ребенок не дышит, вызвали скорую и полицию. Предварительный осмотр тела не выявил видимых следов насилия, точную причину смерти покажет экспертиза.

Правоохранители уже начали соответствующую проверку в связи с произошедшим, подробности инцидента станут известны позже.



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